Pompei. Crolla il solaio di un locale a piano terra nel centro

Un boato stamattina ha spaventato i residenti della centralissima via Plinio di Pompei. E’ stato appurato dai vigili del Fuoco immediatamente accorsi sul posto che era crollato il solaio di un negozio a piano terra, vuoto e disabitato da tempo. Fortunatamente il crollo improvviso non ha procurato danni a persone e/o a cosa perché il magazzino a piano terra era disabitato da anni. I vigili urbani arrivati sul posto dell’incidente insieme ai carabinieri della locale stazione comandata dal maresciallo Esposito hanno accertato che il comune aveva rilasciato per il locale licenza di ristrutturazione edilizia. In ogni caso le Forze dell’Ordine hanno dato disposizione di transennare l’intera area circostante all’area del crollo per morivi di sicurezza nell’attesa di chiarire le cause dell’incidente. Successivamente dovrebbero riprendere i lavori già autorizzati di restauro e messa in sicurezza dell’edificio sfitto da parecchi anni.

Mario Cardone