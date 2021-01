Pompei. Delegazione dei comitati no sottopassi è stata ricevuta a colloquio dal consigliere regionale Luigi Cirillo

Il 20 Gennaio u.s., una delegazione dei comitati cittadini è stata

ricevuta a colloquio dal consigliere regionale Luigi Cirillo, segretario

della Commissione Regionale ai Trasporti della Regione Campania.

Il colloquio è stata l’occasione per condividere le preoccupazioni in

merito al progetto di “Compatibilizzazione urbana della linea

ferroviaria Circumvesuviana, tratta Torre Annunziata Pompei, nel

Comune di Pompei” ed esporre dettagliatamente i rischi di natura

connessi al progetto, particolarmente quello idraulico, e le forti

perplessità in merito alla sicurezza stradale e personale dei

pompeiani.

Abbiamo denunciato l’ambiguità di un progetto che divide in lotti

mal dettagliati solo parte delle opere da realizzare e ne sospende

uno in previsione di un’alternativa progettuale come la linea

tranviaria, non ancora approfondita da EAV mentre l’inizio dei lavori

pare imminente.

Abbiamo raccontato la storia della battaglia dei comitati per evitare

che il centro cittadino pompeiano siano bucato e scavato dalle

pericolose opere interrate del progetto.

Abbiamo messo in chiaro che i comitati avversano solo le opere

interrate del progetto EAV mentre sono favorevoli alle opere di

riqualificazione urbana della periferia nord incluse nel progetto.

Crediamo infatti sia possibile implementare una progettualità che

utilizzi soluzioni moderne ed avanzate per risolvere i problemi

urbanistici, contemperando le esigenze di EAV con quelle della

cittadinanza.

Abbiamo insieme valutato tutte le possibili alternative progettuali,

dall’interramento, alla linea tramviaria, dalla deviazione della linea

ferroviaria al sopraelevamento, mettendone in evidenza i vantaggi e

le criticità.

Il consigliere regionale ci ha dedicato tempo e attenzione, mostrando

interesse alle nostre problematiche e la volontà di impegnarsi sul

tema, esprimendo la disponibilità a futuri incontri anche formali in

sede regionale, con il coinvolgimento di tutte le forze politiche e di

tutti gli attori in gioco, dalla Commissione Regionale ai Trasporti ad

EAV, dal Sindaco di Pompei ai comitati cittadini, alla Soprintendenza

Archeologica.

A conclusione dell’incontro, si è convenuto che l’interramento della

linea ferroviaria resta la migliore soluzione possibile per superare

l’esistente frattura urbana causata dalla linea Circumvesuviana,

purché accompagnata da interventi di riqualificazione che integrino

finalmente la periferia nord di Pompei e il centro cittadino in un

armonico sviluppo urbano, degno di una città di respiro

internazionale quale deve essere Pompei.