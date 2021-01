Pompei. Focolai Covid 19 nelle scuole dell’Infanzia di via Nolana e Mariconda

Il sindaco Carmine Lo Sapio ha disposto la chiusura immediata delle scuole dell’infanzia del Comune di Pompei riguardante specificamente il plesso di Via Nolana (che resterà chiuso fino al 31 dicembre) e il plesso di Mariconda (che resterà chiuso fino all’1 febbraio) a causa dell’insorgenza di focolai da Covid 19 in quelle due specifiche strutture scolastiche. Allo stesso tempo è stato avviato dai dirigenti scolastici e dagli operatori dell’Asl Napoli 3 il “Contact tracing” per individuare la catena di contatti negli ambiti degli indicati plessi scolastici e disporre la quarantena cautelativa per gli alunni e gli operatori scolastici, al fine di scongiurare la propagazione della pandemia. E’ stata anche disposta la urgente sanificazione dei plessi di via Nolana e di Mariconda. Nei prossimi giorni, si riunirà anche la Centrale Operativa Comunale per verificare ulteriori ed eventuali disposizioni. La situazione della pandemia nel Comune di Pompei al 24 gennaio, vale a dire prima della scoperta dei due focolai nelle scuole dell’infanzia dei due plessi di periferia, ha registrato, negli ultimi 4 giorni, 30 nuovi casi positivi e 23 guariti, come al solito manca il dato dei sintomatici che farebbe avere un quadro più chiaro della situazione.

Mario Cardone