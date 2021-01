Pompei. Inaugurazione dell’Antiquarium del Parco Archeologico

“Si chiude un ciclo, a Pompei, e se ne parla uno nuovo” Parole testuali del professore Massimo Osanna che oggi (25 gennaio) ha inaugurato l’Antiquarium di Pompei, il nuovo spazio museale dedicato che mette nella migliore cornice i reperti che illustrano la storia di Pompei introducendo la visita nella città antica attraverso un corredo appropriato di rilevanti testimonianze, esposte insieme alle chicche (come il “corredo della Fattucchiera”) che hanno caratterizzato la campagna di Scavo del Regio V guidata da Osanna ed altre scoperte che sono venute fuori nel corso dei lavori di restauro o diverse coincidenze (come i cavalli e gli altri reperti Scavati a Civita Giuliana).Seicento metri quadri espositivi suddivisi in undici sale introducono alla visita del Parco Archeologico di Pompei attraverso le testimonianze più rilevanti della città antica, dall’età sannitica (IV secolo a.C.) fino alla tragica eruzione del 79 d.C. mettendo in evidenza la relazione con Roma. Il generale Mauro Cipolletta ha commentato le iniziative sul piano dei trasporti e collegamenti che si renderanno necessari per Pompei mentre il sindaco di Pompei ha annunciato la cittadinanza onoraria a Massimo Osanna e al chiavi della città per Dario Franceschini. “Due personaggi che hanno fatto molto per Pompei.

Mario Cardone