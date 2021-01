Pompei. Una storia antifascista nel quadro degli Scavi Archeologici

Grazie alla complicità dell’amico archeologo Vittorio Spinazzola, Benedetto Croce riuscì ad organizzare, prima della caduta del Fascismo, un incontro segreto con l’allora principessa Maria Josè (che divenne successivamente la “Regina di Maggio”). L’episodio è riemerso in questi giorni nel corso di una trasmissione RAI condotta da Paolo Mieli dai diari della dama di corte Maria Jaccarino (amica intima di Maria José) nei quali si racconta che Croce accompagnò l’archeologo Spinazzola (direttore del Parco Archeologico di Pompei) portando sotto il braccio un rotolo di disegni come se ne fosse un aiutante e in una saletta del museo attese la principessa con l’amica. Mentre lo Spinazzola intratteneva la Jaccarino in un’altra sala, i due si parlarono e Croce le rivelò i sentimenti degli italiani sul fascismo e le accennò alla necessità di un intervento del sovrano. Avrebbe poi ricordato Croce: «avendomi (la principessa ndr) domandato che si pensasse della monarchia, io non le tacqui l’intera verità, ma tuttavia le dissi che non credevo che lo spirito monarchico fosse spento in Italia, esso covava sotto la cenere e sarebbe divampato se il re avesse fatto qualche gesto risoluto». I diari inediti e le carte di Sofia Jaccarino sono stati utilizzati da Luciano Regolo per la stesura di un bel libro dal titolo “Così combattevamo il Duce” che mette in luce l’impegno antifascista dell’ultima Regina d’Italia”. A noi piace, in questo caso, mettere in evidenza il valore “eccezionale” della “cornice” (Gli Scavi di Pompei) dell’incontro segreto che, diede il senso del valore autentico della romanità che ha influenzato la storia del Nostro Paese. Non già quello formale e freddo del fascismo di regime di Mussolini ma l’autentico amor di patria di Maria José come ricerca del benessere spirituale e materiale del popolo italiano.

Mario Cardone