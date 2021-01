Pompei. Traffico in via Nolana causa sostituzione tombini delle fognature

Una lunga colonna di traffico si è creata questa mattina (4 gennaio) in via Nolana. I pompeiani pensavano, dopo che è stata asfaltata, di trascorrere (almeno a Capodanno) un periodo di tranquillità riguardo a mille problemi strutturali di quella strada (traffico, mancanza di parcheggio, allagamenti ecc.) alle persone che la attraversano ogni giorno in automobile nei due sensi, diretti verso l’area vesuviana interna, ed a quelli che vi risiedono stabilmente. Al contrario l’anno nuovo è partito con un nuovo problema, risolto fortunatamente in mezza giornata ma che ha creato (data anche l’intermittenza del passaggio a livello della Circumvesuviana) una lunga fila di traffico. Gli operai della società Gori sono stati al lavoro coadiuvati dai colleghi del cantiere che ha provveduto all’asfalto della strada. Il motivo è che dopo l’asfalto è diventato necessario sostituire (e/o risistemare negli incassi predisposti alcuni tombini) .

Matio Cardone