Pompei. Ultimatum al Partito Democratico di Pompei di avviare il nuovo tesseramento degli iscritti

La segreteria provinciale del Partito Democratico del segretario Marco Sarracino ha intimato al circolo di Pompei l’ultimatum prima di decidere l’eventuale commissariamento provvisorio allo scopo di mettere in atto il nuovo tesseramento degli iscritti al Partito nel circolo di Pompei. Entro domani (domenica 31 gennaio) un delegato del circolo P.D. di Pompei deve ritirare la busta delle tessere in bianco e la documentazione per verbalizzare la procedura di conferma, o la prima iscrizione al circolo di Pompei, altrimenti il primo febbraio sarà ufficializzata un commissariamento temporaneo del circolo di Pompei (con la nomina a commissario di un funzionario provinciale P.D.) allo scopo di assicurare questo indispensabile adempimento per la vita democratica del Partito. La vicenda interessa non solo il dimissionario segretario P.D. del circolo di Pompei (il sindaco Carmine Lo Sapio) ma anche quanti, della sessa fede politica, non hanno alcuna intenzione di spartire con lui la partecipazione alla politica pompeiana dal momento che lo hanno precedentemente già avversato in campagna elettorale e ancora oggi non ne condividono le scelte. Parliamo dell’ex sindaco Pietro Amitrano e del suo avversario principale nell’ultima campagna elettorale amministrativa: Domenico di Casola insieme agli amici che condividono le loro opinioni in politica.

Mario Cardone