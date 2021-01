Il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, fa il report di un anno complesso sotto il segno del Covid -19. Nonostante tutto la macchina amministrativa non si è fermata mettendo in campo interventi per scuole , strade ed ambiente. Non manca l’invito a maggiore collaborazione per la grande area dell’Agro sarnese nocerino.

Report presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese