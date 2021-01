Primo centro Antiviolenza a San Valentino Torio

“VITE DI GIADA” e’ il nome del servizio sociale dedicato alla memoria di LUANA RAINONE, che nasce grazie all’ Azienda dei Servizi Sociali AgroSolidale ed ai Comuni di Pagani, Sarno, San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno, per assistere tutte le donne residenti nei 4 comuni.

La sede fisica del centro e’ ubicata al secondo piano del Palazzo Comunale di San Valentino Torio, in Via Matteotti n. 13.

Trattasi di un servizio dell’ Ambito Territoriale S1_03 e sara’ gestito dal Consorzio di Cooperative Sociali PROODOS.

Il servizio avra’ inizio giovedi 7 Gennaio e consiste in ascolto ed accoglienza telefonica (numero verde 800 89 45 93), consulenza ed assistenza psicologica, consulenza e assistenza legale, orientamento al lavoro, supporto psicologico per minori vittime di violenza assistita.

Dalla settimana prossima gli orari di apertura saranno i seguenti:

1) lunedi 9.00/13.00;

2) martedi 15.00/19.00;

3) mercoledi 9.00/13.00.

“Un risultato molto importante per la nostra comunita’ – dichiara il sindaco Strianese -. Un impegno mantenuto che avevamo annunciato durante la campagna elettorale e di cui la nostra Amministrazione Comunale e’ orgogliosa.

Un passo in avanti fondamentale per combattere il fenomeno della violenza sulle donne. Per questo ringrazio la Consigliera Delegata alle Politiche Sociali Maddalena Celentano per l’ impegno profuso, Emilia Longobardi componente del Consiglio di Amministrazione di AgroSolidale, tutta l’ Amministrazione Comunale di San Valentino Torio, la Regione Campania che ha finanziato il progetto nelle persone del Presidente on. Vincenzo De Luca e dell’ Assessore Regionale alle Politiche Sociali on. Lucia Fortini, i Sindaci di Pagani, Sarno e San Marzano sul Sarno, il dott. Porfidio Monda Direttore di AgroSolidale ed il Presidente del CDA avv. Ferdinando Prevete.

Venerdi 12 Gennaio dalle 10.00 alle 11.00, in diretta streaming, sara’ presentato il progetto nell’ aula consiliare del Comune di San Valentino Torio e inaugurato simbolicamente il Centro Antiviolenza, alla presenza di tutti i Sindaci dell’ Ambito S1_03”