Rubano catenina, arrestati

Gli Agenti della Polizia di Stato​ hanno eseguito l’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dall’Autorità Giudiziaria a carico i due responsabili di ​ un furto con strappo aggravato commesso a Battipaglia.

In particolare, all’esito delle indagini coordinate​ dalla Procura di Salerno, il G.I.P. presso il Tribunale di Salerno ha emesso in data 29 dicembre, ​ ordinanza di custodia cautelare a carico di P.M., ebolitano del 1986, e B.L., ebolitano del 1998, che è stata eseguita oggi dagli Agenti del Commissariato di Battipaglia.

L’attività investigativa era stata immediatamente avviata quando, ​ a fine luglio,​ in prossimità di un supermercato di via Adige, un cittadino rumeno era stato vittima del furto con strappo della sua catenina d’oro che indossava al collo, mentre era in bicicletta, per opera di due uomini a bordo di un’autovettura utilitaria che l’avevano affiancato e derubato.

Gli Agenti della Polizia di Stato​ sono risaliti all’identità dei due rapinatori, identificati anche grazie alla visione di vari filmati dei sistemi di videosorveglianza ​ e con successivi riscontri​ nelle indagini. Preziosa anche la collaborazione di alcuni cittadini che hanno permesso di ricostruire alcuni aspetti della vicenda.

I due soggetti sono stati quindi tratti oggi in arresto in esecuzione della Misura Cautelare emanata dall’Autorità Giudiziaria.