Salerno. Arrestato spacciatore di cocaina.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato in flagranza di reato uno spacciatore salernitano, ​ S.I., di 32 anni.

L’uomo, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, si è reso ieri responsabile del reato di​ detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: gli Agenti della Sezione Falchi della Squadra Mobile, durante i controlli di ieri, tesi a monitorare e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Salerno, ​ lo hanno colto in flagranza di reato di ​ detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Infatti, il pusher è stato trovato in possesso di ​ cocaina in viale Ernesto Bruno nel quartiere di Matierno.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno effettuato una perquisizione nell’immediatezza a casa dello spacciatore e nell’armadio della sua stanza da letto​ ​ hanno rinvenuto una busta contenente altra sostanza del tipo cocaina, per 31,50 grammi, un contenitore di sostanza in polvere cosiddetta “da taglio” (993 grammi) ed un bilancino elettronico di precisione e somme di denaro provento dell’attività di spaccio, per una somma complessiva di 460 euro, tutte in banconote di piccolo taglio.

Pertanto, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto gli arresti domiciliari in attesa della​celebrazione del processo con rito direttissimo.