San Marzano sul Sarno. Arrivano due nuovi vigili

Due nuovi vigili urbani in servizio e un nuovo motociclo in dotazione del Comando di Polizia Locale per rafforzare il controllo e l’assistenza alla cittadinanza.

Lo comunica il vicesindaco Marco Iaquinandi, con delega alla Polizia Locale, che stamane, con il Comandante Gennaro Perulli, ha salutato e augurato buon lavoro ai nuovi due adetti e preso atto del nuovo motociclo che consentirà di effettuare un migliore controllo sul territorio comunale.

Dal Comune si fa sapere che è stata nuovamente sollecitata la Provincia di Salerno per il ripristino e messa in sicurezza delle strade di competenza che presentano vistose buche in più punti.

La richiesta è di colmarle garantendo sicurezza ad automobilisti e pedoni nell’attesa di concludere tutte le procedure per l’avvio dei lavori sull’intero reticolato stradale che saranno svolti dalla ditta appaltatrice a seguito dell’iter disposto dal Comune.