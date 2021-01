Sarno – Biogas: riparte uno degli impianti

Biogas, ancora miasmi scatta blitz della polizia municipale e nuova ordinanza del sindaco per a rimozione del materiale maleodorante conservato nelle trincee.

Intanto, però, il Tar ha sospeso una delle ordinanze di chiusura “per motivi economici”, per cui un impianto potrà già da oggi ripartire e continuare la sua attività fino al prossimo 10 febbraio giorno in cui è fissata una nuova udienza

Una vicenda ancora con tante ombre perché, nonostante le sospensioni delle attività degli impianti nei mesi sorsi sono state numerose le segnalazioni dei residenti della zona di Foce sulle emissioni maleodoranti ed ancora malori con difficoltà respiratorie per adulti e bambini.

In particolare negli ultimi giorni, tanto da far scattare l’ennesimo controllo degli uomini della polizia municipale con successiva ordinanza del sindaco: “Rimozione del digestato collocato nei piazzali e nelle trincee ritrovato in uno dei due impianti”.

La novità giunta dal Tar he consente ora la ripartenza per un impianto è stata già fortemente contestata dai cittadini ed il comune ha nominato un legale.