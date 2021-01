Scafati. Auto della consigliere Ida Brancaccio vandalizzata.

Vandalizzata l’auto della consigliere comunale Ida Brancaccio. Aveva appena preso parte alla riunione di maggioranza tenutasi presso la sala consiliare della Biblioteca Morlicchio in via Galilei venerdì sera, l’esponente della civica Insieme Possiamo. La sua Tiguan bianca era parcheggiata poco distante, assieme alle altre auto. Salita nel veicolo, è stato l’assessore Alfonso Di Massa a indicarle di avere una ruota a terra. Scesa dall’auto, la triste scoperta: tre ruote su quattro erano vistosamente squarciate.

Un gesto palese.

Palese il gesto vandalico da parte di qualcuno che, presumibilmente con un grosso oggetto affilato, ha voluto rovinare le gomme della consigliera. Pochi minuti dopo la Brancaccio, commercialista scafatese alla sua prima esperienza politica, era al comando dei carabinieri di via Oberdan di fronte al tenente Gennaro Vitolo per sporgere denuncia. La professionista ha negato di aver avuto minacce o screzi, sia di natura familiare che professionale, lasciando una finestra aperta sul dolo di natura politico.

La figura di Brancaccio.

Ida Brancaccio non è tra i personaggi politicamente più esposti, non occupando poltrone o ricoprendo ruoli di gestione, ma il gesto da lei subito non può non collocarsi all’interno di un clima politico tornato nuovamente incandescente. La maggioranza in queste settimane non appare politicamente coesa, mentre dall’esterno Palazzo Mayer è costantemente sotto pressione dell’opinione pubblica, sia per il filone delle false certificazioni, sia per le difficoltà gestionali dovute alla carenza di personale. Ovviamente tutto può essere escluso come del resto tutto può essere un indizio. Trattandosi di un rappresentante delle Istituzioni, componente di una maggioranza eletta dopo quasi tre anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose, le forze dell’ordine stanno minuziosamente ricostruendo le attività e i rapporti, sia politici che privati, della Brancaccio.

Una situazione monitorata da Procura e Prefettura.

La Procura della Repubblica e la Prefettura di Salerno stanno monitorando attentamente l’evolversi della situazione. “Per quanto mi riguarda, resto orgogliosa della mia attività professionale e politica, che porto avanti con rispetto, umiltà e dignità” le parole della consigliera, che incassa la solidarietà bipartisan di giunta e consiglio comunale. “Fatti del genere non dovrebbero mai accadere. Non possiamo restare indifferenti davanti a un’azione così grave su cui spero i carabinieri facciano chiarezza al più presto” così il sindaco Cristoforo Salvati. Sia il Partito Democratico che il M5S invocano l’intervento del Prefetto.

Solidarietà e preoccupazione anche dalle opposizioni.

“Riteniamo sia opportuno che il Prefetto di Salerno segnali tutto ciò che sta accadendo alle autorità preposte, al fine di porre un freno alla preoccupante e pericolosa erosione dell’agibilità democratica nella nostra città” spiega Michele Grimaldi, mentre per Giuseppe Sarconio: “Il clima di odio che si respira a Scafati e che ho potuto percepire anche su di me non fa bene alla città. Valuterò, con i nostri parlamentari, di richiedere un incontro con il Prefetto di Salerno e con il Sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, per rappresentare ed evidenziare quello che accade a Scafati”.

Adriano Falanga