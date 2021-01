Scafati. Il riconoscimento del debito fuori bilancio è stato ritirato in Consiglio Comunale per ben due volte









Scafati. Compensi Camera: ritiro riconoscimento del debito fuori bilancio

Niente soldi all’architetto Maria Gabriella Camera. Nonostante la sentenza esecutiva, il riconoscimento del debito fuori bilancio è stato ritirato in Consiglio Comunale per ben due volte. L’ex dirigente a capo dell’Ufficio Piu Europa dal Comune di Scafati vanta un credito di circa 45mila euro, frutto degli incentivi derivanti dal suo ruolo di Rup del fallito progetto relativo al Polo Scolastico.





















Grimaldi sulla questione.

Sul doppio ritiro dell’argomento sia il PD che il M5s hanno presentato interrogazioni, cercando di fare luce su alcuni aspetti ancora non del tutto chiari. Ad esempio, scrive Michele Grimaldi: “Secondo una nota della segretaria comunale Giovanna Imparato l’iter della determina 9/2015 risulta non essersi mai concluso, in quanto la proposta di determina relativa alla “liquidazione incentivo su progettazione definitiva ed esecutiva del progetto Più Europa”, non è stata mai adottata, rimanendo così una semplice proposta”.











La posizione di Sarconio.

Sulla stessa posizione anche Giuseppe Sarconio: “vogliamo capire se si ravvisano responsabilità nell’iter che ha portano l’ente a soccombere in giudizio e se è intenzione degli uffici comunicare alla Corte dei Conti eventuali responsabilità di natura contabile per i responsabili del procedimento”. A presentare un esposto alla Magistratura Contabile è stata la stessa architetto Camera, per un presunto danno erariale derivato dal ritardo del riconoscimento del credito, oramai maturato di interessi e spese legali. Secondo la professionista, a partire dalla Commissione Straordinaria, sarebbero state riconosciute sentenze successive alla sua, comportando così un doloso aggravio di spese e interessi. L’ex dirigente dell’ufficio Più Europa di Palazzo Mayer ha ricoperto il ruolo di Rup del progetto Scolastico, dal 2009 al 2014.

La revoca dell’appalto.

L’appalto fu revocato, nel 2015, anno in cui piombò su Palazzo Mayer l’Antimafia e la commissione d’accesso, determinando il successivo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Tra i capitoli dello scioglimento, anche lo stesso Polo Scolastico, finito nel mirino della magistratura. L’architetto Camera, raggiunto da un avviso di garanzia, si dimise nel 2016, non prima, nel febbraio 2015, di aver inoltrato all’Ente legittima parcella per le prestazioni rese. Alla Camera spettavano infatti i cosiddetti incentivi legge Merloni, pari al 2% del valoro di progetto, indipendentemente dalla realizzazione dell’opera.













Le richieste di Cascone.

“Chiediamo chiarimenti circa la tardiva opposizione al decreto ingiuntivo – spiega Nicola Cascone, presidente Commissione Bilancio – I vari responsabili dell’Ente hanno più volte ribadito, inoltre, l’inopportunità della liquidazione all’architetto Camera degli incentivi richiesti, vista la vicenda in corso tra le cause dello scioglimento per infiltrazioni. Infatti, nessuna determina di liquidazione delle spettanze è mai stata adottata dagli uffici, non essendo raggiunto nessuno degli obbiettivi per i quali sono previsti gli incentivi, ma si tratterebbe di una mera proposta dell’architetto”.

Adriano Falanga