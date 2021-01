Scafati. Corsa al dopo Santocchio: una poltrona per tre.

Una poltrona per tre. Si apre ufficialmente in maggioranza la corsa alla Poltrona di Presidente del Consiglio. Tre le candidature al momento circolanti, una ufficiale, due ufficiose. Si parte dallo sfiduciato Mario Santocchio. Per tentare di addolcire i suoi sei sfiducianti, Santocchio ha rinunciato a ricorrere al Tar, dietro anche richiesta del sindaco Cristoforo Salvati, che lavora per tessere le trame della sua frammentata coalizione.









Fratelli D’Italia rivendica la presidenza.

Fratelli D’Italia rivendica la Presidenza, e rimette sul tavolo la candidatura del suo esponente sfiduciato. Una proposta che gode del sostegno del gruppo leghista. A Giovanni Bottone e Laura Semplice conviene sostenere Santocchio, sia per confermare la fiducia espressa in Assise, sia, soprattutto, perché un Santocchio in Giunta come assessore potrebbe intaccare la poltrona di vicesindaco attualmente detenuta dalla giovane Serena Porpora. I sei dissidenti: Pasquale Vitiello, Camillo Auricchio, Paolo Attianese, Anna Conte, Daniela Ugliano, Antonella Vaccaro hanno concordato ovviamente di ribadire tassativamente il no a colui che hanno voluto sfiduciare, una questione di coerenza, altrimenti la loro mozione non avrebbe un senso, se non quella di apparire come un “ricatto” politico.











In lizza anche Ugliano e Vitiello.

Ai loro colleghi di maggioranza i sei porteranno un elenco di requisiti. L’abito del nuovo Presidente del Consiglio dovrà essere cucito addosso ad un consigliere moderato, di comprovata capacità e conoscenza istituzionale, non alla prima esperienza istituzionale, capace di intercettare anche i consensi necessari dall’opposizione. Un abito cucito sulla figura di Daniela Ugliano o Pasquale Vitiello, ma è quest’ultimo che dovrebbe giocarsela contro Santocchio. Nelle retrovie c’è anche un tentativo timido di imporsi per Nicola Cascone. Rimasto solo dopo l’indipendenza di Antonio Carotenuto dal suo gruppo e l’entrata in Giunta di Arcangelo Sicignano, l’attuale presidente della commissione Bilancio rivendica un ruolo, in virtù, a suo dire, di non aver ancora espresso nomine o ricevuto ruoli istituzionali.













Il patto pre – elettorale.

La Ugliano dal canto suo gode però di un accordo pre elettorale tra il primo cittadino e la sua lista Identità Scafatese: a metà mandato dimissioni di Santocchio in favore della Ugliano, in particolare, con la probabile candidatura ed elezione dell’esponente di Fdi al Consiglio Provinciale. Non è escluso che una successiva rimodulazione di giunta possa anche vedere l’entrata della Ugliano in sostituzione di Grazia Ranucci. Questo però metterebbe in discussione l’assessorato di Raffaele Sicignano. Salvati dal canto suo non si sbottona, siccome l’amico di sempre resterà Presidente in pectore in virtù del suo ruolo di consigliere anziano, la priorità al momento resta l’approvazione del bilancio di previsione, necessario per sbloccare una quarantina di assunzioni. Prima il bilancio, poi la Presidenza del Consiglio. Due le strade, arrivare con due mozioni diverse in Aula e puntare sul sostegno dell’opposizione, oppure aspettare la terza votazione quando sarà necessaria la sola maggioranza di 13 consiglieri? Il confronto è aperto.

Adriano Falanga