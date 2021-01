Scafati. Ente sotto dimensionato, la denuncia dei sindacati.

“Dovunque scrivanie e sedie vuote, la forza lavoro si è ridotta a meno di un terzo di quella prevista e questa emorragia è destinata a continuare anche nell’anno appena iniziato”. Sembra la descrizione di uno scenario apocalittico, ma è la fotografia esatta di ciò che è oggi la Casa Comunale. Questa volta la denuncia arriva da Alfonso Rianna, coordinatore Enti Locali Cgil Fp. Rianna, da ex dipendente, conosce bene la realtà amministrativa scafatese. “Il personale ancora in servizio è in affanno, sovraccaricato d’incombenze e allo stremo delle forze. Il sott’organico non permette di gestire in maniera efficiente i processi in capo ai settori dell’Ente né l’erogazione di servizi qualitativamente e quantitativamente soddisfacenti per l’utenza esponendo i lavoratori a continui attacchi da parte della cittadinanza in ogni forma ed in ogni dove”.

L’ufficio tributi al collasso.

Non è un caso ad esempio l’attuale momento vissuto dall’ufficio Tributi. Da 12 a 4 impiegati in un anno, praticamente impossibile per loro gestire un Ente fiscalmente complesso come quello scafatese, con oltre 50mila residenti. Lo testimonia anche le forti difficoltà di riuscire a venire incontro alle domande e necessità dell’utenza, in questi giorni alle prese con le “cartelle pazze”. “Sempre più alta è la probabilità d’incorrere anche in omissioni e mancanze nei procedimenti amministrativi con il conseguente rischio di addebiti anche da parte dell’autorità giudiziaria – sottolinea Rianna – Tutto questo ha ripercussioni anche sul benessere psico – fisico dei lavoratori che sono oggetto di continue aggressioni verbali e vengono sovente appellati con epiteti davvero vergognosi e non degni di una società civile”.

Le parole del sindaco Salvati.

“Pur comprendendo appieno lo stato d’animo della popolazione dovuto soprattutto al momento congiunturale estremamente difficile e condividendo l’insoddisfazione per i servizi erogati in modo parziale e inadeguato, non è accettabile che siano sempre i dipendenti a fare le spese della mancanza di organizzazione amministrativa – da qui l’appello al sindaco Cristoforo Salvati – Salvati ossia valutare quali servizi possono essere erogati in funzione della forza lavoro a disposizione, offrendo così l’opportunità ai cittadini di beneficiare di servizi adeguati alle loro esigenze, come si suol dire “pochi ma buoni”.

Adriano Falanga