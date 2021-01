Scafati. La polizia locale scopre un’attività commerciale abusiva.

Su richiesta del Sindaco Cristoforo Salvati e dell’Assessore al ramo Alfonso Di Massa, sono state intensificate nell’ultimo fine settimane le attività di controllo sul territorio da parte della polizia locale. Il neo comandante Salvatore Dionisio ha disposto, nello specifico, servizi di pattugliamento a piedi, in aggiunta a quelli ordinari, e controlli mirati alla verifica di regolarità delle attività commerciali censite. Nel corso di tali controlli gli agenti operanti hanno scoperto un esercizio commerciale abusivo, con sede nella zona del centro cittadino.

Dati incrociati.

“Incrociando i dati dello sportello unico per le attività produttive – spiega il Sindaco Cristoforo Salvati – i nostri agenti della polizia municipale hanno scoperto che questa attività era stata avviata senza che gli uffici comunali competenti ne fossero a conoscenza. Il titolare è stato denunciato e sanzionato con una multa di cinquemila euro. Sono state già attivate le procedure per la richiesta di chiusura del negozio che spetterà alla Regione Campania. Proseguiamo con determinazione, con la ferma intenzione di garantire il rispetto delle regole e la lotta all’illegalità diffusa, in ogni sua forma. Ai nostri agenti della polizia locale e al comandante, il dottor Salvatore Dionisio, insediatosi da appena quindici giorni, ho chiesto impegno massimo e rigore. Chi vive, lavora ed investe in questa città ha il diritto di sentirsi protetto e tutelato”.

Sempre nell’ultimo fine settimana, durante un servizio di controllo in via Terze, gli agenti del comandante Salvatore Dionisio hanno sanzionato il proprietario di un’auto che aveva tamponato la pattuglia della polizia locale effettuando una manovra di retromarcia. Il soggetto in questione era alla guida di un veicolo privo di assicurazione, sottoposto a sequestro.

“Diamo atto ai nostri agenti della polizia municipale e al loro comandante del lavoro che stanno mettendo in campo – aggiunge l’Assessore alla Polizia locale Alfonso Di Massa – Dopo tanto tempo, nell’ultimo fine settimana, abbiamo rivisto con nostro grande piacere i vigili urbani in strada, a piedi. Ringraziamo il comandante Dionisio per aver recepito una nostra specifica richiesta, che nasce dall’esigenza di avere uomini in divisa in strada, tra la gente, per aumentare il grado di percezione di sicurezza e protezione da parte della collettività”.