Scafati. La società ACSE ritorna al passato: c’è il CDA.

Il Consiglio Comunale dice si al CDA in ACSE. “E’ soltanto una opportunità futura, al momento questa amministrazione non è intenzionata a sostituire la figura dell’amministratore unico. E qualora un giorno ci fosse l’esigenza, i costi resteranno immutati. Siamo in linea con la volontà della Commissione Straordinaria, con l’ultima amministrazione il solo CDA ACSE costava circa 250 mila euro” le parole del sindaco Cristoforo Salvati. La modifica, stando al deliberato, è in realtà l’accoglimento di una nota ANAC di Luglio, che invitava il socio unico alla previsione di un CDA, per garantire alle Istituzioni un maggiore controllo sulla partecipata.





















Oggetto sociale a sorpresa.

In aula si scoprirà anche che l’oggetto sociale della prima partecipata scafatese, oltre alla raccolta rifiuti e servizio parcheggi, prevede già anche la gestione dei tributi, la manutenzione, il verde pubblico, e finanche la gestione delle farmacie comunali. Insomma, sulla carta l’utilitaria potrebbe trasformarsi in berlina, diventando una multi servizi a totale partecipazione pubblica. Una soluzione che da un lato permette la gestione in house d’importanti servizi comunali, dall’altro la possibilità di assunzioni e incarichi. “Il consenso non lo chiediamo con le poltrone, ma al cittadino” la replica del sindaco. “Troppi poteri in mano a una sola persona non mi vede d’accordo, sono in controtendenza con i colleghi di opposizione. Io voto a favore della reintroduzione del CDA” la posizione di Nicola Acanfora.











La posizione delle opposizioni.

“Tutti i soggetti funzionari, controllo analogo e revisori dicono chiaramente che è volontà dell’amministrazione reintrodurre il cda. Come sia stata manifestata questa volontà, da quale organo dell’amministrazione, non è dato saperlo” l’intervento di Michele Russo, che evidenziando anche una serie di incongruenze nella proposta di delibera, ne chiedeva il ritiro.













Formisano: “Atti alla Corte dei Conti”.

Da Forza Italia si chiede di trasmettere gli atti alla Corte Dei Conti, Teresa Formisano. “Sono contraria al cd perché nel bilancio consolidato si è sempre parlato di un amministratore unico, perché rappresenta un costo ulteriore ed è inutile dire che sarà quasi nulla o a costo ‘0’, esistono delle tabelle che definiscono in base al bilancio della partecipata i minimali e i massimali di un componente, vicepresidente o presidente. non è comprensibile questo costo aggiuntivo visto che il Sindaco aveva già consegnato una delega specifica alla consigliera Ugliano per quanto riguarda l’ambiente e rifiuti e al consigliere Auricchio ai parcheggi. Avevamo già due figure che facevano da ponte tra l’amministrazione e la partecipata. Oltre alla delega del Ragioniere Capo che dovrebbe mettere in campo il controllo analogo sulle partecipate”.

