Scafati. Lavori in corso, mancanza d’acqua in alcune zone

GORI comunica

che, per consentire i lavori di riparazione sulla condotta adduttrice Sarno-Cercola, sono previste possibili mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, nelle fasce orarie di maggior assorbimento ed ai piani alti delle abitazioni, dalle 14:00 di oggi giovedì 14/01/2021 fino alle 20:00 di sabato 16/01/2021, alle utenze ubicate nelle seguenti strade del comune di SCAFATI:

Cortile Battaglia, Strada Vicinale Ascanio, Strada Vicinale Giardino, Traversa Antonio Canova, Traversa Calenda, Traversa Domenico Cannavacciuolo, Traversa Fratelli Bandiera, Traversa Pasquale Terralavoro, Traversa San Nicola Di Via Salice Pizzone, Traversa Torricelli, Via Alcide De Gasperi, Via Antonio Ferrara, Via Armando Diaz, Via Buccino, Via Catapani, Via Cesare Battisti, Via Cristinelli, Via Croce, Via Dante Alighieri, Via De Curtis Antonio, Via Della Resistenza, Via Delle Industrie, Via Domenico Catalano, Via Federico Cozzolino, Via Fosso Dei Bagni, Via Giorgio La Pira, Via Giovanni Battista Casciello, Via Giovanni XXIII, Via Iossa, Via Leonardo Da Vinci, Via Lo Porto, Via Leonardo Da Vinci, Via Luigi Cavallaro, Via Luigi Sturzo, Via Martiri D’Ungheria, Via Michelangelo Nappi, Via Nazionale, Via Oreste Catalano, Via Palermo, Via Pasquale Vitiello, Via Passanti, Via Pietro Melchiade, Via Poggiomarino, Via Santa Maria La Carità, Via Spinelli, Via Statale, Via Ticino, Via Trieste, Via Volturno, Via Zara, Vicolo Borrelli ed in tutte le traverse della zona.

Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con BATTERIE DI FONTANINE, dalle 20:00 del 14/01/2021 alle 20:00 del 16/01/2021, presso;

1) Via Martiri d’Ungheria (presso palazzine popolari);

2) Piazza Trento;

3) Piazza Falcone e Borsellino,

4) Via G. Lorenzo Bernini (presso fontanina pubblica);

5) Via Nazionale (incrocio via Buccino).

L’erogazione idrica, salvo imprevisti o aggiornamenti, riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 20:00 di sabato 16/01/2021.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.