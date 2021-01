Scafati. Nuovo miracolo alla fonte della Madonna dei Bagni.

Una nuova testimonianza di guarigione avvenuta alla Fonte Miracolosa della Madonna dei Bagni a Scafati. A ricevere il miracolo sarebbe stato un piccolo, residente nella vicina Pagani, affetto da una malattia cutanea. Secondo quanto riferito dai fedeli custodi della santa fonte, proprio su testimonianza dei genitori, lo scorso mese di ottobre 2020, il piccolo è stato portato alla Fonte Miracolosa dei Bagni, dopo i mancati effetti terapeutici.





















L’immersione nelle acque della fonte miracolosa.



Qui i genitori avrebbero immerso le gambe del piccolo nelle acque della fonte miracolosa ottenendo, già a partire dai primi giorni, dopo l’immersione, risultati inaspettati: le lesioni della pelle andavano assumendo un colore sempre più chiaro, per poi scomparire del tutto, dopo appena quattro giorni. Il piccolo adesso sta bene: la patologia cutanea sarebbe scomparsa.

La testimonianza.

“La mamma, ha personalmente avvisato questa pagina per condividere, con voi tutti, la gioia di una grazia ricevuta e per ricordarci, in un tempo di mancata memoria spirituale, la sempre viva presenza di Maria, Santissima Madre di #Dio” riportano i fedeli custodi della Fonte Miracolosa che ripete i miracoli anche in questi tempi difficili.

Aldo Severino