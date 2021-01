Scafati. PIP, ok della Giunta al progetto per le opere di urbanizzazione

Con deliberazione n.7 del 27 gennaio la Giunta comunale guidata dal Sindaco Cristoforo Salvati ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria delle aree del piano per gli insediamenti produttivi di via Sant’Antonio Abate (primo stralcio). Il progetto, predisposto dai tecnici del Settore “Lavori pubblici e Manutenzione”, era stato inserito nell’elenco degli interventi finanziabili sulle risorse FSC 2014/2020 approvato dalla Regione Campania con decreto n.29 del 12/11/2018, per un importo di 6.853.867 euro.

“Diamo finalmente concretezza – afferma il Sindaco Salvati – al progetto di rilancio dell’area industriale di via Sant’Antonio Abate, che è sempre stato un obiettivo strategico per questa Amministrazione, fin dal suo insediamento. Nonostante i pochi dipendenti su cui possiamo ancora contare, siamo riusciti a completare nei tempi previsti tutte le procedure per non perdere il finanziamento che ci era stato assegnato e che rappresenta un’opportunità unica per la nostra città, tenuto conto dell’esigenza di dare attuazione ad una complessiva riqualificazione urbana, compatibile con gli obiettivi di salvaguardia e di sviluppo economico ed occupazionale del territorio. Un ringraziamento doveroso va ai nostri tecnici, al responsabile del procedimento Erika Izzo e al coordinatore di progetto Nicola Fienga”.

Il progetto approvato dalla Giunta sarà inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2021/2023.

“Si inaugura – dichiara il Consigliere delegato al PIP, Giovanni Bottone – una nuova fase non solo per l’economia del paese, ma per la riqualificazione urbanistica di tutto territorio. Non potevamo perdere la possibilità di utilizzare il finanziamento assegnato dalla Regione Campania per avviare il progetto di rilancio della nostra area industriale. Era per noi una priorità, un impegno assunto con gli imprenditori di quella zona e con l’intera comunità. Accelereremo al massimo le procedure per avviare gli interventi nel minor tempo possibile impegnandoci, nel frattempo, a reperire nuovo personale per supportare il gruppo di lavoro già costituito e coordinato dal responsabile del procedimento Erika Izzo, che ringrazio per il lavoro svolto.”