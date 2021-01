Scafati. Pratiche di condono edilizio: costituito l’elenco dei tecnici esterni.

E’ stata pubblicata questa mattina all’albo pretorio del Comune di Scafati la determina dirigenziale n.5, a firma del responsabile del settore V “Pianificazione e sviluppo del territorio” Nicola Fienga, per la costituzione di un elenco di tecnici esterni da cui attingere per l’affidamento di incarichi finalizzati alla definizione delle pratiche di condono edilizio ai sensi della Legge n.57/85 – Legge n.724/94 – Legge n. 326/03.

Sono 36 i professionisti inseriti nell’elenco, selezionati dalla commissione esaminatrice interna al settore V che ha esaminato le 38 istanze pervenute.

“Con l’utilizzo dei tecnici selezionati – commenta il Sindaco Cristoforo Salvati, con delega all’Urbanistica – daremo impulso alle procedure per la definizione delle pratiche di condono edilizio, garan- tendo un importante supporto agli uffici del settore competente, che si regge ormai sul lavoro prezioso del responsabile, l’ing. Nicola Fienga, e dei pochi dipendenti assegnati. Procederemo con celerità per affidare gli incarichi ai professionisti selezionati, attingendo dall’elenco costituito. Il nostro obiettivo è accelerare le procedure previste per definire in tempi rapidi le centinaia di pratiche di condono edilizio che sono in attesa di essere evase”.

La determina dirigenziale pubblicata questa mattina, con allegato l’elenco dei tecnici selezionati, è disponibile all’albo pretorio dell’Ente e consultabile al seguente link https://scafati.soluzionipa.it/openweb/albo/ albo_dettagli.php?id=21930&CSRF=120e08a487d251ce26054ab9ec9b6475https://scafati.soluzionipa.it/openweb/albo/ albo_dettagli.php?id=21930&CSRF=120e08a487d251ce26054ab9ec9b6475