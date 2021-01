Scafati. Riapre il centro dedicato “Raggio di Sole”.

Scafati. Riapre dopo un lungo periodo di chiusura per l’emergenza COVID il centro dedicato per diversamente abili “Raggio di Sole”

Riapre dopo un lungo periodo di chiusura per l’emergenza COVID il centro dedicato per diversamente abili “Raggio di Sole”. Il centro è collocato nella struttura polifunzionale della popolosa frazione San Pietro. Gli operatori del centro ritorneranno a svolgere in presenza le attività sociali e di supporto ai diversamente abili.

Apertura momentanea solo la mattina.

Momentaneamente c’è la possibilità degli incontri di mattino, infatti per le stringenti norme sanitarie anti – COVD non è possibile usufruire della refezione e il pomeriggio le attività restano ancora temporaneamente sospese. Soddisfazione per la riapertura è stata espressa dall’assessore delegato alle politiche sociali, Raffaele Sicignano, da sempre sensibile alle istanze dei cittadini delle fasce più deboli. La fonte è “La Città”.