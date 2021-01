Scafati. Scuola: quattro circoli scolastici per un libro.

E’ l’avventura immaginata e saggiamente raccontata nel libro “La pietra mangiatempo, le avventure di Cassio e Clara”. Un volume realizzato grazie ad una staffetta letteraria che ha coinvolto ben quattro circoli didattici scafatesi, con decine di alunni. “La pietra mangiatempo. Le avventure di Cassio e Clara è un progetto editoriale nato dal Dipartimento di Lettere della nostra scuola, nell’ambito delle iniziative di Continuità” spiega la professoressa Paola Vigogna, dirigente scolastico del plesso Via Martiri D’Ungheria.

I motivi della scelta.

“Perché un libro? In questo particolare momento storico la scrittura è l’unico assembramento consentito, un assembramento di idee, di emozioni in cui abbiamo coinvolto anche i diversi Circoli didattici della Città di Scafati di cui ringrazio le Dirigenti Prof.ssa Maria Del Gaudio, Prof.ssa Maria d’Esposito, Prof.ssa Gabriella Colantuono e le Insegnanti. Un caloroso grazie va anche ai miei docenti di lettere per aver concretizzato l’impresa e, ai docenti di arte per aver guidato i ragazzi a riprodurre “fotografie” dei testi”. Una narrazione accompagnata dai disegni dei ragazzi, coautori anche dei testi.

Antologia fantastica.

“Questo volumetto è un concentrato di sorrisi, di abbracci, di fantasia, di collaborazione fra docenti e allievi, allievi e allievi, docenti e docenti, partito dalle aule virtuali della SSPG Martiri d’Ungheria per arrivare nelle classi dei piccoli alunni dell’ultimo anno della scuola primaria – aggiunge la Vigogna – c’è il passato che si mescola al presente, si passa da un tempio a Minecraft. Si mescola il linguaggio moderno con quello antico, si attraversano vortici spaventosi, ci si impegola in virtuali boschi incantati ma ciò che i nostri ragazzi volevano che Cassio e Clara, i due protagonisti, ritrovassero, in fondo era solo il calore della “casa”, e l’abbraccio della famiglia”.

La complessità del progetto letterario.

Un progetto letterario complesso, ma nonostante anche le difficoltà della didattica a distanza, è stata una sfida vinta. Cassio e Clara sono due ragazzini che grazie alla “pietra mangiatempo” vengono catapultati, dalla Pompei del 79 dc, ai giorni nostri. L’obiettivo dei ragazzi resta però quello di tornare indietro in tempo, per avvertire i genitori dell’immane catastrofe che consegnerà la loro città alla storia, diventando oggi patrimonio dell’umanità. “La lettura ci permette di fare viaggi fantastici insieme, e che la scrittura è la voce della nostra fantasia” scrivono nella prefazione i docenti Teresa Abate, Ornella Casella, Margherita Cerchia, Maria Ferrara, Rosa Nappo, Lia Panariello, Mario Pellegrini, Giacomo Poto, Fortuna Reale, Lorella Schettino.

Adriano Falanga