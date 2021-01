Scafati. Scuola: rientro scaglionato da lunedì 11 gennaio

Lunedì 11 gennaio ritorneranno in classe gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria. Successivamente, in base all’evoluzione della situazione epidemiologica, sarà valutata la possibilità della ripresa delle lezioni in presenza per tutti gli altri studenti.

Anche a Scafati saranno applicate le disposizioni contenute nell’ordinanza regionale n.1 del 5 gennaio 2021 avente a oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale”. Lunedì 11 gennaio ritorneranno, quindi, in presenza solo gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria.

“Successivamente – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – in base all’andamento della curva epidemiologica nella nostra città, valuteremo l’eventualità del ritorno in classe di tutti gli altri studenti che, nel frattempo, proseguiranno con la didattica a distanza. L’orientamento è attenerci a quanto disposto dalla recente ordinanza regionale. Se non registreremo, quindi, come ci auguriamo, un nuovo incremento del numero dei contagi a Scafati, dal 18 gennaio potrebbero riprendere le lezioni in presenza per gli studenti delle altre classi della scuola primaria e, dal 25 gennaio, per quelli della scuola secondaria di primo e secondo grado”.