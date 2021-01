Scafati – Trovato morto in casa. Carabinieri sul posto

Intorno alle ore 20:00 sono stati i vicini a lanciare l’allarme perché non lo avevano visto in giro e non rispondeva

Trovato morto in casa da carabinieri e polizia municipale. L’uomo con ogni probabilità era morto già da diverse ore.

Intorno alle ore 20:00 sono stati i vicini a lanciare l’allarme perché non lo avevano visto in giro e non rispondeva. Sul posto anche un’ambulanza del 118. Quando le forze dell’ordine sono entrate in casa, in via Cesare Battisti, centro storico di Scafati, hanno trovato B.S., 60 anni, già senza vita.

I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso per cause naturali.

I familiari che vivono lontano da Scafati sono stati immediatamente avvisati.