Tamponi rapidi per gli utenti dei distretti di Pompei e di Stabia alle Nuove Terme

Saranno praticati in giornata di domani (sabato 9 gennaio 2021) più di 700 i tamponi rapidi agli assistiti dei medici di medicina generale dei distretti sanitari di Pompei e di Castellammare di stabia dell’Azienda Sanitaria NA 3 Sud. Un truck parcheggerà sul piazzale delle Terme Nuove di Castellammare di Stabia e dai quattro accessi del camion il personale medico della cooperativa “Ippocrate” opererà con le cautele igieniche e sanitarie e il distanziamento di sicurezza i prelievi con tamponi antigenici che daranno risultati veloci ad alta affidabilità e saranno molto utili nella prevenzione, specialmente in questo periodo di ripartenza del 2021 che prevede tra l’altro la riapertura progressiva dell’insegnamento scolastico in presenza. Le persone ammesse al prelievo dei tamponi saranno tutte quelle preventivamente prenotate presso i rispettivi studi medici di famiglia e potranno verificare lo stato delle loro prenotazioni da un apposito slot prima di essere ammesse a praticare il tampone. I medici di medicina generale dei due distretti (Pompei e Castellammare di Stabia) della provincia di Napoli hanno invitato all’iniziativa anche i colleghi pediatri locali che forse domani non saranno ancora operativi riguardo all’effettuazione del tampone rapido contro il Covid – 19.

Mario Cardone