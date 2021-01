VIDEO – Angri. Allagamenti. Via Longa: sommersi da acqua e indifferenza

L'acqua che invade i campi ed entra in casa. La paura e l'esasperazione Ad Angri, tra Via Orta Longa e località Avagliana la storia si ripete, nonostante le opere di dragaggio in atto





















Angri. Allagamenti. Via Orta Longa: sommersi da acqua e indifferenza.

Interventi inefficaci.

La pioggia incessante delle ultime ore ha provocato enormi disagi in queste località della periferia nord tra Angri e San Marzano sul Sarno. Gli interventi di dragaggio realizzati negli ultimi giorni si sono rivelati inutili.













I residenti non nascondono le loro paure, la loro amarezza e le loro preoccupazioni, ma anche un progressivo abbandono delle istituzioni. Non c’è un rimedio certo, almeno per ora.

Il servizio è di Tiziana Zurro