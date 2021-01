Angri. De Simone per la scuola soltanto interventi random.

Malumore per la disorganizzazione alle uscite del Primo circolo didattico Sant’Alfonso Fusco. A porre ulteriormente l’accento sulla situazione di stallo è il consigliere comunale di opposizione Marco De Simone. Il consigliere parla d’improvvisazione e una mancata programmazione di tavoli tecnici tra gli attori capaci di focalizzare la situazione e conseguenti criticità che si sono create nel plesso di Via Adriana. Interventi random dice De Simone.































L’eterno cantiere al plesso Dante Alighieri.

De Simone pone l’accento anche sullo stallo per la consegna del costruendo Plesso di Via Dante Alighieri, una scuola che doveva essere già realizzata nello scorso anno scolastico e ancora a tutto oggi un cantiere aperto. Nel costruendo plesso sarebbe prevista la direzione didattica del Terzo Circolo e anche le aule per la dell’istituto comprensivo “Galvani-Opromolla”, tutto in vista del possibile accorpamento delle due autonomie per il prossimo anno scolastico 2021/2022.

Il servizio è di Aldo Severino