VIDEO – Angri. Parte l’assegnazione degli alloggi popolari IACP

Angri. Parte l’assegnazione degli alloggi popolari IACP.

Buone notizie per i 41 assegnatari (26 legati al nuovo bando e 15 riservisti già locatari da anni) degli alloggi popolari che attendevano la firma dell’ultimo atto per vedersi riconosciuto il diritto ad avere una nuova abitazione. Il sindaco Cosimo Ferraioli nell’ultimo giorno dell’anno ha firmato le ordinanze con le quali si procederà, entro i prossimi 60 giorni, alla consegna delle chiavi agli aventi diritto degli alloggi in Via Satriano, oggetti per anni di contenziosi legali e scontro politici.





















Sei anni di lungaggini.

Un procedimento di assegnazione durato oltre sei anni che ha subito un’accelerata negli ultimi 18 mesi con il sollecito anche delle opposizioni che non hanno mai lasciato cadere nel dimenticatoio la questione. Solo poche settimane fa il consigliere di opposizione Alberto Milo aveva scritto al Prefetto di Salerno per chiedere la conclusione dell’iter procedurale. Difficoltà di carattere amministrativo e tecnico che impedivano di arrivare alla fine del tortuoso percorso culminate con la consegna delle ordinanze di assegnazione degli alloggi.











L’assessore D’Aniello.

L’assessore delegata Maria Immacolata D’Aniello ha seguito personalmente le ultime procedure amministrative per l’assegnazione degli immobili.

Il servizio è di Aldo Severino