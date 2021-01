Angri. Ancora con i piedi nell’acqua in località Avagliana come testimoniano le immagini arrivate in redazione da pochi minuti.

Angri. Rio Sguazzatorio: ancora allagamenti nonostante il dragaggio.

Ancora con i piedi nell’acqua in località Avagliana come testimoniano le immagini arrivate in redazione da pochi minuti. I lavori di dragaggio del Rio Sguazzatorio sembrano non sortire effetti, come era prevedibile. Un palliativo che non sembra mitigare la situazione di questa eccezionale stagione delle piogge che ha messo in ginocchio l’area periferica a nord di Angri, San Marzano e Sant’Egidio del Monte Albino.

Solo passerelle politiche.

Una soluzione definitiva non sembra per il momento alla portata dei politici che hanno ancora fatto passerella nelle ultime settimane. Resta il problema che sembra più di natura idrogeologica. Intanto i cittadini della zona vivono ancora ore di apprensione dopo le ultime e copiose piogge di queste ore, barricati in casa non solo per il COVID ma anche per la scarsa considerazione che la politica ha di questa gente.

Luciano Verdoliva