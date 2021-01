VIDEO – S.Marzano sul Sarno. Agricoltori e abitanti prigionieri del fiume

San Marzano sul Sarno. La battagliera sindaca Carmela Zuottolo si è subito attivata fin dal suo insediamento per far fronte alla delicata situazione











Auspicano interventi rapidi e risolutivi i residenti e gli agricoltori che fanno i conti con i danni e le incertezze per il futuro.

Prigionieri dell’acqua.

Imprenditori agricoli che non riescono ad accedere ai propri terreni. Cittadini costretti a lasciare le loro case invase dalle acque. Paura, danni ed esasperazione in località Ciampa di cavallo a San Marzano sul Sarno. Sotto il ponte di Via Marconi che dovrebbe essere abbattuto un enorme tappo di rifiuti, prevalentemente materiale plastico, blocca il deflusso dell’acqua provocando enormi disagi a residenti e agricoltori.









La sindaca Zuottolo pronta a proteste eclatanti.

La battagliera sindaca Carmela Zuottolo si è subito attivata fin dal suo insediamento per far fronte alla delicata situazione e per dare risposte ai cittadini. Se le istituzioni non dovessero recepire le richieste giunte da San Marzano la sindaca annuncia dure prese di posizione

Il servizio è di Tiziana Zurro