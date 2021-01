VIDEO – Scafati. Michele Russo: priorità per aree dismesse e PUC

Discussione in aula sul recupero dei vecchi stabilimenti industriali in stato di abbandono, aree dismesse. Le istanze di "Insieme per Scafati".









Scafati. Michele Russo: priorità per aree dismesse e PUC.

Discussione in aula sul recupero dei vecchi stabilimenti industriali in stato di abbandono, aree dismesse, ma anche riqualificazione o riconversione d’immobili a uso non abitativo. Indirizzo politico deliberato in favore dei cosiddetti siti dismessi.































Rivedere il PUC.

Per Russo e Insieme per Scafati c’è la necessità di riprendere il ragionamento del PUC, fermo al palo dall’amministrazione Alberti e che ora necessita, dopo un decennio di stasi, di una revisione sul piano normativo e del dimensionamento.

Il servizio è di Tiziana Zurro