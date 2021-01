Prima vittoria del 2021 del Napoli che si impone a Cagliari per 1 a 4

Parte con una vittoria il 2021 del Napoli. Una partita che segna la luce di una stella che comincia a brillare intensamente, quella di Piotr Zielinski, che convince con una prestazione esemplare.

Segna una doppietta in grande stile e aiuta il Napoli ad uscire da un momento non proprio positivo date le ultime prestazioni poco convincenti.

L’espulsione di Lykogiannis al 65′ spiana la strada agli azzurri che dilagano con un sonoro 4 a 1 con le reti di Lozano e Insigne su rigore che chiudono definitivamente il match.

Le prossime partite, ben 9 nel mese i Gennaio, serviranno al Napoli per provare a rimettersi in carreggiata sulle scie delle grandi e raggiungere quel sogno chiamato scudetto!

Gerardo Bosso