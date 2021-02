NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI, PERCHE’ CONVIENE

Il noleggio a lungo termine è un’ottima alternativa all’acquisto in particolare per il segmento dei veicoli commerciali grazie alla flessibilità ed alla leggerezza che offre anche in un momento di forte cambiamento ed incertezza.

Nel 2020, causa pandemia, il servizio delivery è cresciuto di oltre il 55%, non solo per il settore food, ma anche per quello farmaceutico, dei beni di largo consumo ed utilities, in un’ottica di motorizzazione sostenibile. Cresce la logistica di lungo raggio, ma soprattutto quella in-town in cui avere un motore ibrido (o full electric) può essere la chiave per l’accesso immediato alla ZTL.

Tra i principali vantaggi del noleggio a lungo termine dei veicoli commerciali, di cui si può personalizzare l’allestimento tecnico in base al business del cliente, va considerato la deducibilità fiscale al 100% e la possibilità di ottimizzare tutti i costi relativi alla gestione della flotta.

Con il noleggio, infatti, è possibile non anticipare somme di denaro, pianificare le spese del costo veicolo sul budget aziendale per i prossimi anni con un canone fisso, ridurre i tempi di manutenzione ordinaria e straordinaria, potendosi avvalere di una vasta rete di officine convenzionate e di una consulenza dedicata ed assistenza per tutta la durata del contratto.