Scafati. Russo: errori su tributi. Finirà con amministrazione sommersa dai ricorsi.

La nota di Michele Russo consigliere comunale di “Insieme per Scafati”.

Gli avvisi di accertamento IMU del 2015 da parte dell’Amministrazione comunale di Scafati, oramai è conclamato, sono affetti in tantissimi casi da evidenti e grossolani errori d’importazione dei dati del catasto. Tanto per fare un esempio, negli errori più ricorrenti si chiede l’imposta per immobili che in Catasto nel 2015 risultano inesistenti o non di proprietà del contribuente. Errori che stanno costringendo i cittadini a presentare istanze, e purtroppo in molti casi a fare ricorso, se non saranno tra i “fortunati” che si vedranno annullare dall’ufficio tributi l’atto.

Amministrazione non in grado di evitare disagi ai cittadini.

Tutto ciò è inaccettabile e l’Amministrazione comunale, non appare in grado di evitare disagi ai cittadini. La nomina di un funzionario part – time per 18 ore settimanali e per tre mesi ai tributi, in condivisione con un altro comune, è una ennesima discutibile scelta, che andrebbe bene in un comune di poche migliaia di abitanti non a Scafati. Si contesti alla ditta che ha elaborato gli atti il lavoro eseguito e si richiedano i danni. Sempre che questa Amministrazione sia in grado e capace di farlo.

Michele Russo