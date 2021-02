Nocera Inferiore. Scuola, “no a chiusura generalizzata”

Il Sindaco:”Abbiamo valutato congiuntamente, allo stato della situazione registrata di non procedere ad una chiusura generalizzata. I dati ad oggi registrano una situazione che non desta particolare preoccupazione”

Questa mattina si è tenuta una riunione di coordinamento di Protezione Civile alla quale hanno partecipato i Dirigenti di tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale. Il confronto si è svolto con i dati forniti dal Distretto di Prevenzione collettiva dell ASL di Salerno e dai singoli Dirigenti . Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale non ha ritenuto necessario ,allo stato dei dati registrati stamattina e dopo attenta analisi dello scenario epidemiologico riscontrato sulla popolazione scolastica, adottare misure più ristrettive o disporre chiusura generalizzata dei plessi scolastici. Restano attenzionate le situazioni emerse al quarto Istituto Comprensivo e al Liceo scientifico Sensale. È altresì emerso dai riscontri dei Dirigenti scolastici, un sentimento di preoccupazione dei genitori, i quali per paura trattengono i figli a casa e dunque non è possibile garantire loro l’istruzione scolastica non potendo attivare la Dad in maniera discrezionale. Il Sindaco su questo preoccupante dato emerso informerà le competenti autorità.

