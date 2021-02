Scafati. Rilancio del Polo scolastico: le precisazioni di Salvati.

“La verità è che, nonostante le difficoltà ereditate, abbiamo rilanciato il progetto Polo Scolastico”. Si difende Cristoforo Salvati dalle accuse mosse dal gruppo Insieme per Scafati, sull’affidamento della progettazione allo studio che elaborò il progetto per l’impresa appaltatrice Tyche.





















Salvati non alle polemiche strumentali.

“A noi poco interessano le polemiche strumentali – dichiara il Sindaco – Era però giusto spiegare alla città che stiamo andando avanti con le procedure per realizzare il polo scolastico, che riqualificheremo quell’area che oggi appare con un cratere al centro del territorio, che stiamo procedendo in fretta per non perdere il finanziamento e che le scelte finora fatte sono improntate ai principi di legalità, liceità, trasparenza ed economicità, nell’interesse esclusivo della città e a tutela della casse dell’Ente. Non possiamo permetterci il rischio di un ulteriore danno erariale che non sarebbe di certo imputabile né al sottoscritto né a questa Amministrazione”. La scadenza per il completamento dell’opera è al 31 dicembre 2023, pena la perdita dei 13 milioni di euro di finanziamento disponibili. Necessario però revisionare il progetto adeguandolo alle nuove normative. La scelta di riaffidarsi ai vecchi progettisti è spiegata dall’assessore ai Lavori Pubblici Arcangelo Sicignano.











Le scelte.

“Condividiamo la scelta fatta dal responsabile del settore VI Erika Izzo, la quale ci ha confermato che, in base all’articolo 80 del codice dei contratti, non vi erano cause ostative per l’affidamento diretto agli stessi progettisti che avevano già seguito la progettazione dell’opera. Abbiamo avuto, inoltre, conferma dal nostro ufficio legale che i suddetti professionisti non hanno alcun contenzioso con il Comune di Scafati. Riaffidare a loro la progettazione esecutiva dei lavori, come ha confermato l’architetto Izzo, era inevitabile per velocizzare i tempi, andare avanti con la procedura e non rischiare di perdere il finanziamento regionale che ci è stato assegnato – continua Sicignano – Per non parlare delle motivazioni di carattere economico. Basta pensare che, a fronte di una spesa di oltre 300mila euro che il Comune avrebbe dovuto sostenere per procedere all’affidamento dell’incarico ex novo, il completamento della progettazione del polo scolastico ci costerà 60mila euro, con un risparmio per le casse dell’Ente di ben 240mila euro”.

Termini stringenti.

La redazione dell’aggiornamento, revisione ed adeguamento della progettazione esecutiva dei lavori deve essere completata entro il 30 aprile, mentre le attività di verifica della progettazione esecutiva, propedeutiche alla validazione, devono concludersi non oltre il 30 maggio. “I progettisti ci hanno però rassicurato di riuscire a terminare prima, così da andare in gara d’appalto già a maggio” anticipa Salvati. “I progettisti incaricati, sono coloro che partendo dal progetto definitivo redatto dallo Studio Maiorino per conto del Comune di Scafati, avevano redatto il progetto esecutivo dei lavori alla base del contenzioso che ha portato alla risoluzione del contratto” le accuse mosse dall’opposizione.

Adriano Falanga