Pagani. Si dimette il vicesindaco Mena Pappalardo

Si dimette il vicesindaco di Pagani Mena Pappalardo.

Di seguito il suo comunicato stampa.

“Al fine di evitare polemiche e confusione nella lettura delle mie dimissioni, è doveroso chiarire quanto segue. Motivi strettamente personali, legati a questioni di salute mi inducono a rassegnare le dimissioni dalla carica di Vicesindaco del comune di Pagani.

Da oggi le deleghe conferitemi, in data 24 ottobre 2020 vengono dunque riconsegnate al Sindaco, che potrà disporne nella maniera più costruttiva per le esigenze della città.

Ho cercato, in questi mesi, di essere vicina alla gente, alle esigenze della città; restando disponibile al dialogo e al confronto, pur rimanendo ferma sui i miei principi. Ho cercato di armonizzare i bisogni, le linee programmatiche, le norme, le scarse e contingentate risorse economiche e finanziarie del nostro comune. È stato un impegno di

responsabilità e di concretezza.

Pagani esige attenzione e dedizione. Ringrazio quanti hanno voluto affidare a me i loro problemi e richieste. Non sempre ho potuto dare le risposte desiderate e attese, ma non ho

fatto mai promesse che non potessero essere mantenute.

Nel lasciare il mio incarico, ringrazio il Sindaco per la fiducia e stima per avermi coinvolto in questa avventura bella e faticosa. A Lui auguro di raccogliere i visibili risultati dell’azione amministrativa per cui si è speso senza riserve, sin dal primo momento con coraggio e dedizione.

Ringrazio e auguro di cuore ai colleghi Assessori un proficuo lavoro. Abbiamo condiviso confronti, speranze e preoccupazioni valutando di volta in volta la soluzione più corrispondente e responsabile alle nostre esigenze per il rilancio socio economico e culturale

della nostra amata Pagani. Infine non posso non ringraziare i Responsabili di Settore e i dipendenti comunali, dai quali ho compreso la complessità e le difficoltà della macchina amministrativa. Pur essendo in forte difficoltà per l’esiguo numero di risorse umane, hanno collaborato, supportandomi in questi mesi.

Per tutto quanto esposto, ritengo Pagani una città che necessità di un lavoro complesso e impegnativo. Non potendolo io in questo momento assicurare, rassegno le mie dimissioni”.