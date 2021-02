Attività di vaccinazione: indicazioni dell’Asl Salerno

Le vaccinazioni presso i punti vaccinali dell’Asl Salerno continuano a pieno ritmo su tutto il territorio provinciale. Nella settimana appena trascorsa sono stati somministrati alla popolazione oltre 1.800 vaccini.

L’Asl Salerno, avendo rilevato alcune difficoltà da parte di alcuni nell’accedere correttamente alla vaccinazione, ritiene utile fornire qualche indicazione per chiarire alcuni punti e facilitare l’accesso ai percorsi previsti:

– Mancata presentazione all’appuntamento. Le persone che, per vari motivi, non riescono a presentarsi al punto vaccinale nella data e ora in cui sono state chiamate, saranno

automaticamente ricontattati per un nuovo appuntamento. Non devono, quindi, chiamarealcun numero Asl o inviare alcuna mail.

– Richiesta vaccinazione a domicilio. Nei casi di persone non deambulanti, per le quali al

momento della registrazione in piattaforma regionale non sia stata segnalata l’impossibilità a recarsi presso il centro vaccinale, è possibile richiedere la vaccinazione a domicilio inviando una mail a hd_ecovid@soresa.it indicando il codice fiscale dell’anziano e specificando “non deambulante”.

Inoltre, al fine di dare ulteriore impulso alle attività, l’Asl Salerno sta implementando ulteriori punti vaccinali nelle seguenti sedi distrettuali: Nocera, Capaccio, Roccadaspide, Teggiano e Sapri.Restano inoltre sempre attivi gli altri centri vaccinali presso i seguenti PP.OOO: Ruggi D’aragona, Nocera Inferiore, Battipaglia, Polla, Vallo della Lucania, Eboli, Sarno, Scafati, Oliveto Citra, e Agropoli.

In tutti i punti vaccinali a breve si avvierà anche la somministrazione del vaccino Astrazeneca al personale scolastico già prenotato dalle scuole sul portale Sinfonia.