Scafati. Consigliere vaccinato: arrivano alcune precisazioni

Scafati. Consigliere vaccinato: arrivano le precisazioni

“Avevo accompagnato un amico, quella dose era destinata a essere buttata, perché già scongelata”. Si difende Nicola Cascone, consigliere comunale di maggioranza, dall’accusa di aver saltato la fila ed essere riuscito a vaccinarsi nonostante non fosse il suo turno. L’indiscrezione girava tra i corridoi di Palazzo Mayer da diversi giorni, ed era partita proprio dallo stesso consigliere, presidente della Commissione Bilancio. La voce raccontava di un Cascone vaccinato grazie al supporto di una associazione di volontariato, che lo avrebbe indicato tra gli iscritti. Cosa non vera, perché Cascone non ha mai fatto parte di quella onlus.

La precisazione

“Accompagnai una persona della Croce Rossa che nel periodo Covid l’ho accompagnata da diverse persone affetta dal virus per portare la spesa che spesso ho contribuito io stesso ad acquistare – aggiunge – ed ho contributo anche ad acquistare un tablet che ho regalato ad una persona bisognosa. Non credo che uscire allo scoperto da solo risolverebbe qualche problema”. Era li per caso insomma. “Quella sera vennero buttate anche 2-3 dosi che erano già state scongelate. Credo che il problema sia soprattutto questo. Se avessi potuto saltare la fila lo avrei fatto fare a mio padre che tiene l’asbestosi e lo tengo chiuso in casa da un anno, ogni volta che lo vado a trovare mi sento un assassino”. Un colpo di fortuna, quando si dice trovarsi al posto giusto nel momento giusto.

La dose

Quella dose, secondo Nicola Cascone, era destinata ad essere buttata. Quando partì la campagna vaccinale, il sindaco Cristoforo Salvati pubblicamente deprecò la decisione del Governatore Enzo De Luca di saltare la fila, e vaccinarsi per fare da apripista agli scettici. “Non bisogna approfittare del proprio ruolo, le Istituzioni vanno servite e non servirsene” scrisse sulla sua pagina social. “Ovviamente sono sempre della stessa idea. Non sono responsabile del comportamento dei miei consiglieri, ma condanno la scelta, che credo sia stata fatta in buona fede” spiega il primo cittadino. In un primo momento si era pensato al consigliere di minoranza Alfonso Carotenuto, che da volontario Avo aveva reso pubblica la sua vaccinazione.

L’opera sociale

“Sono oltre vent’anni che presto la mia opera sociale con l’Avo. Se questa vicenda è vera ha dello scandaloso. Nessuno dovrebbe infangare l’onorabilità di associazioni che lavorano per nobili cause per portare benefici a se stessi. Ho sempre pensato che dare agli altri è la forma più bella di amore e di amare. Se tutto ciò risultasse vero da volontario rinnego e condanno fermamente un atto così vile”. A voler essere pignoli, neanche i volontari ospedalieri sono oggi a contatto con i pazienti Covid. “Atto vergognoso e deprecabile”, sono le parole invece di Michelangelo Ambrunzo, consigliere di opposizione.

Adriano Falanga