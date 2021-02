Cava De’Tirreni. Traffico: casello in tilt nelle ore di punta

Cava De’Tirreni. Casello in tilt nelle ore di punta.

Ingorghi sull’autostrada. Nelle ore di punta file si registrano file chilometriche di veicoli e mezzi pesanti sulla autostrada3. A registrare un maggior carico di veicoli in uscita dall’arteria autostradale al casello di Cava de’ Tirreni è la corsia che da Salerno porta a Napoli. I veicoli, come riporta il quotidiano “La Città”, con frequenza intasano la rampa in uscita del casello metelliano creando disagio anche sulla corsia di sorpasso.











Situazione sempre più critica.

La situazione peggiorata nel tempo. A riscontrare le maggiori disagi sono gli automobilisti che devono raggiungere Vietri sul Mare e i comuni della Costa d’Amalfi, costretti a preferire la barriera di uscita di Nocera Inferiore e percorrere a ritroso la ex Strada Statale 18, allungando notevolmente il percorso di molti chilometri. Criticità sarebbero legate anche alla mancanza di capacità di recepimento di mezzi sulla viabilità ordinaria. Autoveicoli e mezzi pesanti in uscita da Cava, in entrambe le direzioni di marcia, sarebbero maggiori di quelli che possono essere recepiti in un determinato lasso di tempo.





















La chiusura di Via Benedetto Croce.

Un carico di traffico che sarebbe aumentato anche per la chiusura del tratto dell’ex Statale 18 tra Vietri sul Mare e Salerno, in Via Benedetto Croce, a causa di una importante frana collassata sulla strada, dovuta al maltempo delle scorse settimane. Addetti ai lavori e sindacati, scrive “La Città”, concorderebbero sul fatto che sarebbe necessario liberalizzare, nelle varie fasce pomeridiane, il casello di Cava de’ Tirreni, attualmente liberalizzato dalle 16 alle 18. Una soluzione che potrebbe momentaneamente alleggerire il traffico in attesa dello sblocco e il ripristino di Via Benedetto Croce a Salerno.