La Campania in zona arancione, cosa cambia

Le nuove regole da rispettare 21 febbraio 2021

La Campania in fascia arancione da domenica 21 febbraio: c’è la conferma con l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza.

Cosa cambia per quanto concerne spostamenti, visite ad amici e parenti, negozi, sport, bar e ristoranti.

In zona arancione gli spostamenti sono consentiti all’interno del proprio comune di residenza. È vietato, invece, spostarsi al di fuori di esso. Si può uscire dal comune solo per questi motivi: lavoro, salute, urgenza o per raggiungere la seconda casa o il proprio domicilio.

Spostamenti

Sono vietati gli spostamenti fuori regione, come in tutta Italia, fino al 25 febbraio anche se è in arrivo una ulteriore proroga, presumibilmente fino a inizio marzo. Ci si potrà spostare tra regioni solo per lavoro, urgenza, salute, spostamenti verso le seconde case.

Visite ad amici e parenti

In zona arancione è permesso fare visita ad amici e parenti restando però all’interno dello stesso comune. È possibile farlo solo una volta al giorno, dalle 5 alle 22. Ci si potrà spostare massimo in due persone (esclusi gli under 14 e le persone con disabilità). Si potrà violare il coprifuoco solo per tornare a casa.

Negozi, bar e ristoranti

In zona arancione bar e ristoranti potranno lavorare solo su asporto e a domicilio. Per i bar l’asporto è consentito fino alle 18 mentre non ci sono limiti – così come per i ristoranti – alle consegne a domicilio. Restano aperti i negozi in zona arancione mentre i centri commerciali restano chiusi nei giorni festivi e prefestivi.