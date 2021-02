Pompei. Gabriel Zuchtriegel è il nuovo direttore del Parco Archeologico di Pompei

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha nominato Gabriel Zuchtriegel nuovo Direttore del Parco Archeologico di Pompei. Nato nel 1981 a Weingarten nella Repubblica Federale Tedesca Zuchtriegel è stato il più giovane dei direttori nominati con una prima procedura pubblica internazionale quando fu nominato direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia. E’ stato prescelto tra i 44 candidati tra i quali 10 di origine straniera dalla Commissione presieduta da Marta Cartabia, Ministro della Giustizia che ha tenuto colloqui con dieci candidati di una short list tra il 10 e 11 febbraio individuando una terna di candidati (Renata Picone, professoressa ordinaria di restauro nell’Università degli studi Federico II di Napoli, e Francesco Sirano direttore del parco archeologico di Ercolano oltre Zuchtriegel). Gabriel Zuchtriegel ha studiato archeologia classica, preistoria e filologia greca a Berlino, Roma e Bonn, dove nel 2010 ha concluso un dottorato di ricerca sul sito laziale di Gabii nei pressi di Roma. Ha partecipato come borsista ad un progetto di ricerca triennale sulla colonizzazione greca lungo la costa Ionica. Ha insegnato presso gli atenei di Bonn, Matera, Napoli “Federico II” e Salerno ed è autore di articoli e monografie, tra cui “Colonization and Subalternity in Classical Greece”. Nel 2019 ha conseguito il premio di Ravenna Festival. Nel 2015, ha collaborato nella Segreteria Tecnica di Progettazione al “Grande Progetto Pompei” Da novembre 2015 dirige il Parco archeologico di Paestum, al quale nel 2020 si è aggiunto il sito di Velia, ambedue iscritti nella lista del patrimonio UNESCO. Zuchtriegel, che è sposato e ha due figli, è di origine tedesca; dal 2020 ha preso anche la cittadinanza italiana.Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha ringraziato il professor Massimo Osanna per il grande lavoro svolto in questi anni a Pompei ed ha fatto “i più profondi auguri di buon lavoro a Gabriel Zuchtriegel che lascia un’esperienza estremamente positiva a Paestum per un lavoro entusiasmante: il più bel lavoro al mondo per un archeologo”.

Massimo Osanna, direttore uscente e attualmente direttore generale dei Musei Statali, che ha guidato con successo l’investimento dei fondi europei del Grande Progetto Pompei e riaperto la stagione degli scavi nel sito con numerosi e straordinari rinvenimenti, ha dichiarato: “Con emozione saluto oggi il mio successore, augurandogli un lavoro proficuo e appassionante”.

Il neodirettore Gabriel Zuchtriegel, che lascia un’eredità positiva nella gestione del parco archeologico di Paestum e Velia, al momento della nomina ha dichiarati: “Pompei è speciale non solo per il suo patrimonio archeologico inestimabile, ma anche per la squadra di professionisti e operatori che lavorano nel sito con grande impegno e competenza e che sono felice di poter guidare per garantire la tutela e la fruizione di un luogo unico al mondo”.

Mario Cardone