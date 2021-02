AgriChef Michelangelo Corrado: “Resistiamo nonostante la zona arancione”

Michelangelo Corrado dell’ Agriturismo “Fattoria ‘O Cavaliere”: “Siamo ottimisti e guardiamo in positivo verso la primavera per ripartire”

Michelangelo Corrado è il titolare della Fattoria Agriturismo “‘O Cavaliere” di Sarno. Un’azienda aperta nel 2014 e che come le altre purtroppo sta pagando i danni causati dalla pandemia. Ma la parola d’ordine di Michelangelo è l’ottimismo.

“Dobbiamo per forza essere ottimisti altrimenti nulla avrebbe più senso. Noi siamo prima di tutto agricoltori e il nostro mestiere è fatto di programmazione, noi seminiamo da un anno per un altro se non facessimo questo non avremmo le colture. Ecco perchè dobbiamo continuare a programmare nonostante queste difficoltà. Certo non è facile in queste condizioni ma bisogna farlo”. Corrado parla anche delle perdite avute in questi mesi di pandemia.

“Abbiamo subito tra il 70 e l’ 80% delle perdite. Anche perchè siamo stati chiusi dei due periodi dell’ anno più importanti per le nostre attevità, pasqua e Natale. certo qualcosa abbiamo fatto durante il periodo estivo ma di certo non è bastato. Noi comunque continuiamo ad essere ottimisti e personalmente voglio sperare che per la prossima primavera si possa tornare ad una vita regolare. Intanto stiamo già programmando una bella festa. Solitamente a novembre eravamo soliti organizzare una festa del ringraziamento, non potendola fare stiamo prevendendo per marzo/aprile una festa similare che possa segnare anche la ripartenza del nostro settore”.