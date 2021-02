COVID: Controlli Carabinieri a Napoli, 104 multe e 3 locali chiusi

Controlli anti contagio dei Carabinieri del Comando provinciale di Napoli nelle zone della movida. Il bilancio è di 104 multe e 3 locali chiusi, con 119 cittadini identificati di cui oltre 40 con precedenti e 36 i veicoli controllati. Sono 3 i parcheggiatori abusivi denunciati a piede libero e 5 i ragazzi segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.I Carabinieri della Compagnia NAPOLI Bagnoli hanno sanzionato per mancato uso della mascherina alcuni cittadini nei pressi degli chalet e del lungomare Mergellina. Al Vomero, poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri della locale compagnia, allertati dal 112, sono intervenuti presso un pub, dove hanno sorpreso e sanzionato 15 persone che stavano cenando oltre l’orario consentito.

Trasgressione delle regole.

La titolare è stata denunciata per omessa visita medica ai 5 dipendenti presenti che erano in “nero”. Il locale è stato chiuso per 5 giorni, mentre l’imprenditrice e i dipendenti sono stati multati. I Carabinieri sono stati impegnati nei controlli anche nell’area flegrea. I militari hanno arrestato per spaccio un cittadino di origine africana sorpreso a bordo della sua auto nell’atto di cedere eroina a un acquirente segnalato alla Prefettura. Sono 79 le persone identificate, 13 di queste sono state sanzionate perché non indossavano la prevista mascherina, 45 i veicoli controllati, 4 i mezzi sequestrati.

Adnkronos