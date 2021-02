Scafati. Buoni spesa: Guardia di Finanza a caccia di furbetti

Buoni spesa, è caccia ai furbetti, arriva la Guardia Di Finanza a Palazzo Mayer. Le fiamme gialle del comando compagnia di Scafati sono arrivate presso gli uffici distaccati della ex Manifattura Tabacchi via Diaz, nei giorni scorsi. Acquisiti una 50ina di nominativi dei circa 860 beneficiari. I controlli sono a campione, e scaturiscono d’ufficio per accertare eventuali irregolarità tra i richiedenti il beneficio, a seguito trasmissione elenco da parte dei servizi sociali, a Scafati guidati dalla dottoressa Anna Sorrentino.











Falsi redditi.

Come ad esempio redditi fittizi o più domande all’interno dello stesso nucleo familiare. Saranno i militari a portare avanti gli opportuni controlli incrociati. Al bando sono arrivate 916 istanze, 866 sono state ammesse e 50 sono sospese per ulteriori verifiche, principalmente per incongruenze con i dati anagrafici. Per ogni famiglia compostada un solo componente è stata erogata la somma di 250 euro. Per ogni componente aggiuntivo riconosciuta l’ulteriore somma di 50euro, fino ad un massimo erogabile di 500 euro a nucleo familiare. La somma messa a disposizione, come da decreto ministeriale, è di circa 460mila euro. La distribuzione dei buoni è avvenuta l’1 e 2 febbraio scorso. Ad aprile 2020 i controlli portarono alla denuncia di due persone, a seguito della segnalazione partita dallo stessa solerte dirigente. Furono pizzicati padre e figlio, colpevoli di aver presentato entrambi una domanda per ottenere il beneficio del bonus alimentare, pensando di farla franca in assenza dei controlli. I due congiunti, convocati presso la locale caserma dei carabinieri guidata dal Tenente Gennaro Vitolo ammisero le loro responsabilità, restituendo anche una parte dei 900 euro complessivi ricevuti dal Comune.











I termini del bando.

Rispetto ai 900 richiedenti di oggi, lo scorso anno il bando, chiuso una prima volta il 6 aprile e riaperto successivamente fino al 14 per permettere l’accesso a un numero maggiore di aventi bisogno, vide la presentazione di 1.471 domande di cui 1.150 aventi diritto e 321 non ammesse per reddito superiore o istanze presentate due volte. Requisito di base, non aver superato i 700 euro di reddito nell’ultimo mese. In totale sono oltre 900mila euro i fondi che il Governo ha destinato al Comune di Scafati per i buoni spesa nelle due fasi dell’emergenza Covid-19. “È stato un lavoro immane, svolto nella massima trasparenza – le parole dell’assessore alle Politiche Sociali, Raffaele Sicignano _ L’ufficio ha provveduto a fare tutti i riscontri possibili, sia attraverso l’anagrafe comunale che attraverso il registro del catasto degli immobili. Riuscendo comunque ad erogare i bonus in tempo ragionevoli, soprattutto in un Ente come il nostro che vive una fortissima carenza di organico. Ringrazio i cittadini per la pazienza e la comprensione, ma soprattutto l’ufficio guidato dalla dottoressa Anna Sorrentino”.

Adriano Falanga