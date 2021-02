VIDEO – Angri. Scuola: il caso Primo Circolo “Fusco” approda in Parlamento.

Angri. Scuola: il caso Primo Circolo “Fusco” approda in Parlamento.

La questione del Primo Circolo Didattico “Sant’Alfonso Maria Fusco” di Angri approda in parlamento. L’onorevole Virginia Villani ha infatti preparato un’interrogazione parlamentare che sarà presentata in una delle prossime sedute a Montecitorio. Il primo Circolo Didattico è da mesi al centro di una forte contrapposizione tra genitori, docenti, personale ATA, amministrazione comunale e la dirigente scolastica.

Le preoccupazioni di fondo

Una situazione che sta incidendo fortemente sul normale esito dell’anno scolastico in corso e si teme addirittura per un dimensionamento e accorpamento di una delle autonomie scolastiche storiche della città, appunto quella del Primo Circolo Didattico “Sant’Alfonso Maria Fusco”” di Via Adriana, dove da qualche settimana sono arrivati anche gli ispettori del ministero della pubblica istruzione per approfondite verifiche ed audizioni mirate.