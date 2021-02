VIDEO – Scafati. Michele Russo: “Polo scolastico a rischio e fuga da responsabilità”

Il consigliere comunale Michele Russo di “Insieme per Scafati” fa alcune precisazioni circa l’affidamento progettuale del Polo Scolastico di via Oberdan

Scafati. Michele Russo: “Polo scolastico a rischio e fuga da responsabilità”.

Il consigliere comunale Michele Russo di “Insieme per Scafati” fa alcune precisazioni circa l’affidamento progettuale del Polo Scolastico di via Oberdan che l’amministrazione Salvati ha di recente riaffidato ai progettisti della Teyche, ditta appaltatrice dell’opera che dopo lo scioglimento del contratto ha in corso un contenzioso milionario con il Comune.

L’affidamento

Circa la necessità di riaffidare la progettazione a soggetti differenti e con altre modalità dell’opera il consigliere Russo precisa.

Sulla tempistica per la realizzazione dell’opera Russo mette in evidenza che i tempi sono ristetti anche perché è concreto il rischio di perdere i finanziamenti previsti per l’opera che da molti anni aspetta di essere realizzata nel piazzale del Palazzetto dello Sport di Via Oberdan.

Il servizio è di Tiziana Zurro